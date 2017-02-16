澎離島狀況多 海巡1天兩起緊急後送

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澎湖東吉和七美2離島，分傳辛姓婦人與顏姓男子病發，澎湖海巡隊從清晨至下午穿梭緊急後送患者就醫。

澎湖海巡隊今天凌晨1時和中午時，分別接獲第13巡防區轉東吉和七美衛生所通報指出，望安東吉36歲辛姓婦人和七美50歲顏姓男子，疑分傳胸痛、心肌梗塞和呼吸衰竭，情況緊急，亟需協助後送就醫。

海巡隊通報在海上執行線上巡邏的10038和2001巡防艇分赴東吉和七美島救援，在清晨近4時和下午4時平安將患者、家屬與醫護隨行一併送抵馬公，交由消防局護送至三總澎湖分院，作進一步治療。

澎湖海巡隊在這半個月來，先後執行望安、七美、將軍、虎井和東吉等離島有8起的緊急後送任務。1060216

(中央社)