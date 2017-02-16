新北市全國客家日 多元族群製五色粄

新北市全國客家日今天特別邀請外國人、原住民及新住民等多元族群，一起製作客家擂茶及五色粄。五色粄象徵女媧用以補天的五色石，以茶、紅麴、薑黃等天然食材入料製成。

新北市政府客家事務局今天舉辦「全國客家日」活動，在新北市客家文化園區同慶「天穿日」。

市長朱立倫與幼兒園童以藍染補天，傳達女媧補天解救蒼生的意念。他以客語向在場客家鄉親問好，他說，天穿日不僅是客家鄉親休息的節日，更充滿了環保概念。

朱立倫也與外國人一起製作完成五色粄，為活動增添樂趣。他說，「天穿日」是客家重要的傳統，也是讓大家認識客家文化和推動環保的節日，他特別邀請各族群朋友一同體驗客家之美。

天穿日的由來，源於「女媧補天」的傳說，為感念女媧娘娘補天相助，部分地區的客家人，這天會放下手中工作，讓大地休養生息。

現場樂團以搖滾重新詮釋客家山歌，融合傳統和現代元素，令老山歌展現新生命。客家文化園區展示詮釋各種古老傳說的3D立體圖。 1060216

(中央社)