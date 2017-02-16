台灣燈會水域 打造海口風情
2017台灣燈會在雲林舉行，主辦單位以過去舉辦農業博覽會的水域，打造「海口風情」燈區，燈光配合水域倒影，美不勝收。
雲林縣政府表示，台灣燈會「海口風情」燈區，巧妙運用農博生態園區中的水域，展現雲林沿海漁獲豐收風貌，寫實呈現沿海漁民辛苦捕魚、剖蚵景致，讓遊客感受在地海口風光。
縣府指出，雲林養殖的烏魚、鰻魚、虱目魚與黃金台灣鯛，號稱「海口四千金」，也成為這次燈會焦點，燈組展現這4種養殖魚類的特色，充滿濃郁的海口風情。
此外，燈區中還有「溼地樂園」系列燈組，搭配蝦、蟹、貝類、文蛤等俏皮Q版燈座，讓民眾感受濕地風情，傳達 「友善大地」的理念與生態之美。1060216
(中央社)
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