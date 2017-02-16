青棒國際賽剩1個 明年可望重返小馬聯盟

以平鎮高中為主體的中華青棒隊，去年在末代LLB青棒賽奪冠。（資料照，陳麒全攝）

除了目前如火如荼進行中的高中木棒聯賽，每年下學期登場的王貞治盃、玉山盃國手選拔賽也是國內青棒重頭戲，但去年LLB(世界少棒聯盟)取消青棒賽，今年青棒國際賽只剩U18世界盃，然而中華棒協已確定爭取重返小馬聯盟青棒賽，最快明年回歸參賽。

中華隊曾自2005年開始參與小馬聯盟青棒錦標賽，並2度奪冠，最後一次參賽是2012年，以平鎮高中為主體的桃園縣奪下世界冠軍，中華青棒隊2013年起則是重新回到LLB戰場，王貞治盃也改成LLB選拔賽，但在去年桃園市奪下睽違20年的LLB世界青棒賽冠軍後，LLB宣布取消青棒賽事。

如此一來，今年王貞治盃停辦，國內青棒只剩玉山盃一個國手選拔賽，爭取國際棒壘球總會(WBSC)舉辦的世界青棒錦標賽(單數年)、亞洲棒球總會舉辦的亞洲青棒錦標賽(偶數年)代表權，而因這兩項賽事的年齡限制，許多高三好手都無法參與。

為提供國內青棒選手參與國際賽的舞台，中華棒協已獲教育部體育署同意，向小馬聯盟提出申請及相關作業，可望在明年重新回到此賽事。

(中時電子報)