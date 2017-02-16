工商普查將展開 高市三民區上街頭宣導
5年1次的工商普查即將於4月15日登場，各縣市普查所今天統一揭牌成立，高雄市工商店家最多的三民區公所，在揭牌後立刻動員普查員揹著背包旗至附近店家發放宣導面紙，讓店家了解105年工業及服務業普查即將開跑。
三民區長陳盈秀表示，三民區為全市工商大區，工業及服務業家數高居全市首位，其中又以批發及零售業最多，這次普查初估家數為2萬1893家，普查區數為107區，普查人力動員將近130人，在高雄市38區總家數中比重佔15%。
陳盈秀說，為使各界廣知及支持工業及服務業普查，三民區公所自去年10月起已自製布條、立旗、海報看板和背包旗，搭配各項活動宣導，春節前夕還製作紅包袋至三鳳中街發放宣傳。
「高雄市三民區工業及服務業普查所」今天揭牌，由兼普查所主任陳盈秀與主計處副處長黃于玲共同揭牌，宣佈工商普查將於4月間正式開跑。
(中時)
關鍵字：工商普查、高雄市三民區工業及服務業普查所
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