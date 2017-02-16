康康秀按摩手技 安妮冷拒：怪叔叔
康康、安妮主持中視《我家有個總舖師》，前往宜蘭外景，康康與安妮到鴨舍撿鴨蛋進行任務，康康竟脫口而出說：「我以前有應徵過鴨子。」意指到牛郎店應徵過，但安妮聽完無感，她隨即揮手離去，並表示實在聽不下去了！兩人在戶外吃鴨料理，恰巧一旁有野生鴨子經過，安妮愧疚地對著鴨子喊：「可以不要來這邊嗎﹖我們在這邊吃你的哥哥弟弟！」爆笑舉動讓康康不禁搖頭笑了出來。
兩人在等總鋪師做料理，因製作耗時，安妮提議去按摩紓壓一下再回來，但康康卻略帶猥瑣做著按摩的手勢說：「小時候家境清寒有學過按摩，不用錢！」安妮再度揮手請康康離開，說道：「我要專業的，不要怪叔叔幫我按摩！」《我家有個總舖師》每週五晚間十點中視播出。
(中時)
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