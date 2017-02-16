結合內門三寶開創迎賓舞 盼吸引觀光潮

內門社區一群志工媽媽手持宋江兵器表演迎賓舞。(記者林雅惠攝)

內門三寶宋江陣、總舖師、火鶴花打響名號，吸引眾多遊客參訪，內門社區發展協會理事長蔡瓊鳳號召一群志工媽媽，結合三寶文化自編詞曲，開創一段迎賓舞，在遊客到來時以舞蹈迎賓，讓遊客欣賞舞蹈中就能認識內門文化。

蔡瓊鳳說，迎賓舞蹈團由在地10多名志工媽媽組成，歌詞發想來自團員靈感，舞蹈曲目唱出：「內門社區辦桌師傅尚介好，總鋪師有百多人，一身功夫好手藝，山珍海味尚介好，另有介紹當地觀光古厝，包括三崁店的古厝、學仔李古厝、林家、蕭家古厝，及宋江陣文化、當地農業、宗教文化等」。

迎賓舞蹈搭配歌曲表演10分鐘，讓首次到內門區的觀光客可以一邊欣賞舞蹈一邊了解當地文化，蔡瓊鳳說，舞蹈團員前後至今已經出席一日農夫活動表演過4場迎賓舞，許多旅客不僅感受到內門社區的熱情，也認為迎賓舞來表演內門三寶，展現文化特色，相當有趣。

蔡瓊鳳說，未來迎賓舞蹈團將結合內門小將一起行銷內門觀光，期待這項社區特色能夠成為賣點，吸引更多人到內門來旅遊。

(中時)