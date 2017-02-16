外甥女傳過Line借錢？7旬嬤機警確認險遭騙
75歲嬤用Line險被騙。嘉義縣中埔警分局番路分駐所長呂俊生、林益生於日前接獲黃姓阿嬤報案，指外甥女的Line帳號被盜，害她被騙3萬元，警受理後，於2小時內成功保住阿嬤的私房錢。
黃姓阿嬤向警方表示，因看到外甥女透過Line傳訊息，要借3萬元周轉，立即拿著私房錢，跑到金融機構準備匯錢，但到櫃台時，櫃台人員說，這帳號有問題，她回報給詐騙集團，該詐騙集團隨即又給另一組帳號，遭騙3萬元。
「好加在有看電視」黃姓阿嬤說，事後想起電視常常在播的詐騙宣導，直覺有異，趕緊打給外甥女確認是否有此事，結果還真的是外甥女帳號被盜。警方受理後，隨即在2小時內救援阿嬤的3萬元私房錢。
嘉義縣警局表示，去年接獲Line詐騙案近30件，受騙者年齡多在2、30歲，皆以網路購物操作不當為由受騙居多，在嘉縣警局的努力宣導下，去年至目前接獲的Line詐騙案都成功攔阻，以降低被害人損失。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。