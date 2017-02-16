外甥女傳過Line借錢？7旬嬤機警確認險遭騙

75歲嬤遭line假帳號被騙3萬元。(高錦如翻攝)

詐騙集團給的帳號不行使用，又給另一組。(高錦如翻攝)

75歲嬤用Line險被騙。嘉義縣中埔警分局番路分駐所長呂俊生、林益生於日前接獲黃姓阿嬤報案，指外甥女的Line帳號被盜，害她被騙3萬元，警受理後，於2小時內成功保住阿嬤的私房錢。

黃姓阿嬤向警方表示，因看到外甥女透過Line傳訊息，要借3萬元周轉，立即拿著私房錢，跑到金融機構準備匯錢，但到櫃台時，櫃台人員說，這帳號有問題，她回報給詐騙集團，該詐騙集團隨即又給另一組帳號，遭騙3萬元。

「好加在有看電視」黃姓阿嬤說，事後想起電視常常在播的詐騙宣導，直覺有異，趕緊打給外甥女確認是否有此事，結果還真的是外甥女帳號被盜。警方受理後，隨即在2小時內救援阿嬤的3萬元私房錢。

嘉義縣警局表示，去年接獲Line詐騙案近30件，受騙者年齡多在2、30歲，皆以網路購物操作不當為由受騙居多，在嘉縣警局的努力宣導下，去年至目前接獲的Line詐騙案都成功攔阻，以降低被害人損失。

(中時)