與交通部不同調？勞動部：駕駛時間跟工作時間不同
部會對駕駛工作時間的認定不同調？勞動部職業安全衛生署署長劉傳名強調，交通部規定的是「駕駛時間」，而勞動部認定的是「工作時間」，這兩者沒有法律扞格的問題。
劉傳名指出，交通部在汽車運輸業管理規則所規定的每日實際駕駛時間不得超過10小時，而《勞基法》中規定的工作時間是除了執行駕駛工作業務，還有駕駛前的準備及補充工作、待命時間、收班清潔等；所以大客車駕駛工作時間，應當同時符合交通部與勞動部的相關規定，這對駕駛有雙重保障。
至於待命時間是否算是工作時間，劉傳名表示，依照《勞基法》規定，待命時間如果是在從事準備及補充工作、或是勞工不可以自由運用的時間，都是屬於勞動契約裡面規定的工作時間。
由於國外的遊覽車常會有雙駕駛來替換長途旅程，國內是否也會朝這方向進行、就可以解決？交通部公路總局局長陳彥伯解釋，在汽車運輸業管理規則中，規定的是駕駛時間，在《勞基法》之下、在工時管理中，如果遊覽車的出勤讓駕駛工時超時，業者就要想辦法找尋替代司機。而劉傳名則認為，雙駕駛不一定能避免工時過長的問題，「因為副駕駛在車上待命接替的時候，是屬於什麼狀態」。
(中時)
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