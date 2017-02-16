感謝醫生！獨居翁贈醫院高麗菜盼助弱勢民眾
台東馬偕醫院今天收到一份最特別的謝禮，曾在醫院就醫的吳姓老翁，捐出4籃有機青菜，包括高麗菜及芥菜等，吳姓老翁說，這些菜都自己種的，「我沒有什麼可以捐的，只能捐出自己種的菜，希望能幫到像我一樣需要幫助的人！」
吳姓老翁獨居在太麻里金針山的工寮，去年因為椎間盤突出，因此進行椎間盤切除及骨融合手術，馬偕社工發現他經濟狀況不佳，也沒有人照料，所以為他申請社會福利及低收看護，出院後還轉介到仁和安養院療養21天。
老翁說，去年的身體不適，還好有馬偕的幫忙才能順利度過難關，這份恩情他一直記在心中，今年蔬菜收成後，就決定要運到醫院，要幫助跟他一樣弱勢的民眾。
他說，去年尼伯特風災後，高麗菜災損嚴重，風災後種了3次才有收成，也延至今天才能送菜到醫院。醫院員工也協助銷售這批特別的謝禮，就醫的患者與家屬也熱烈採購，一下子就賣光。
(中時)
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