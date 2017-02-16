蝶戀花實際負責人周比蒼 坦承買遊覽車攬生意
士林地檢署偵辦國道5遊覽車車禍，約談蝶戀花旅行社負責人周繼弘的父親周比蒼，也是公司實際負責人，周比蒼是資深員工口中的「老老闆」，經過8小時的訊問，他坦承購買10多輛遊覽車招攬生意，每日1800元支付司機薪水，車輛維修費用也是由旅行社支付，但司機屬按件計酬，並沒有投保勞健保。
檢方昨天訊問周繼弘，他將公司營運推給父親，而周比蒼也是遊覽車司機出身，到現在都還會開車帶團出遊，購買遊覽車後再靠行友力運通，生意好的時候會找司機幫忙，按日計酬。檢察官傳訊周，同時要求王姓會計出具公司帳冊。
檢察官從早上10點開始訊問，中午休息，下午要求旅行社提供帳冊，王女特地回公司報回資料供檢察官審閱，晚間6點結束，周離開時不發一語，與媒體發生推擠。
(中時)
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