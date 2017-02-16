319槍擊案調查多年仍沒答案 詹啟賢：不能由我擔這個責任

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參選國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢（中）16日到台北市成功國宅，與居民們進行改革座談會，說明自己的改革理念，並答覆提問。（劉宗龍攝）

參選國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢（左）16日到台北市成功國宅，與居民們進行改革座談會，說明自己的改革理念，並答覆提問。（劉宗龍攝）

前國民黨副主席詹啟賢（右）一一向與會者握手致意。（劉宗龍攝）

319槍擊案，詹啟賢表示，很遺憾經過多年調查仍找不出答案，但不能由他來擔這個責任。（劉宗龍攝）

參選國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢16日到台北市成功國宅，與居民們進行改革座談會，說明自己的改革理念，並答覆提問，詹啟賢還一一向與會者握手致意。

對319槍擊案的提問，他表示，他只懂醫療，很遺憾經過多年調查仍找不出答案，但不能由他來擔這個責任。

(中時)