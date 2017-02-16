六龜區公所全國客家日活動 舉辦淨山之旅
高雄市六龜區公所16上午舉辦全國客家日活動，區長宋貴龍說，今年的主題安排淨山、健行活動，在「天穿日」當天，以響應環保、健康強身來強調客家族群崇敬天地、尊重自然作息、提倡環保節約的時代意義，發揮客家子弟硬骨、擔硬、堅毅、不怕苦的精神。
活動中同時讓客家子弟追憶先人蓽路藍縷，胼手胝足建立新家園的辛勞，希望能夠號召客家人士及熱愛運動的鄉親共同參與，以「環保愛地球」的心境，走入山中林間俯拾垃圾，還原青山大地的清淨自然，貫徹一個地球保護者的責任。
農曆正月20日「天穿日」，六龜區公所在廣場前設案辦理祭祀活動，現場由區長宋貴龍帶領客家鄉親，祭拜天地神明、日月三光，表達客家族群感謝上蒼之意，再拜女媧娘娘煉石補天，照顧萬民萬物之恩；接著祝願能勵行推廣「節能、環保、愛地球」之志，以祈家招百福，戶納千祥。
祭後隨即邀集參與民眾步行經神農宮，往後山展開環山淨山之旅。宋貴龍說，經由客家日淨山健行之旅，期待民眾在與戶外大自然接觸，運動健身之餘，能發思古之幽情，緬懷祖先翻山越領，開創新天地的艱辛；同時喚起客家子孫的根源意識，找回客家精神的深蘊，進而發揚客家優良的傳統文化。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。