六龜區公所全國客家日活動 舉辦淨山之旅

六龜區公所員工在天穿日舉辦祭祀活動，隨後邀請民眾展開淨山健行之旅。(林雅惠翻攝)

高雄市六龜區公所16上午舉辦全國客家日活動，區長宋貴龍說，今年的主題安排淨山、健行活動，在「天穿日」當天，以響應環保、健康強身來強調客家族群崇敬天地、尊重自然作息、提倡環保節約的時代意義，發揮客家子弟硬骨、擔硬、堅毅、不怕苦的精神。

活動中同時讓客家子弟追憶先人蓽路藍縷，胼手胝足建立新家園的辛勞，希望能夠號召客家人士及熱愛運動的鄉親共同參與，以「環保愛地球」的心境，走入山中林間俯拾垃圾，還原青山大地的清淨自然，貫徹一個地球保護者的責任。

農曆正月20日「天穿日」，六龜區公所在廣場前設案辦理祭祀活動，現場由區長宋貴龍帶領客家鄉親，祭拜天地神明、日月三光，表達客家族群感謝上蒼之意，再拜女媧娘娘煉石補天，照顧萬民萬物之恩；接著祝願能勵行推廣「節能、環保、愛地球」之志，以祈家招百福，戶納千祥。

祭後隨即邀集參與民眾步行經神農宮，往後山展開環山淨山之旅。宋貴龍說，經由客家日淨山健行之旅，期待民眾在與戶外大自然接觸，運動健身之餘，能發思古之幽情，緬懷祖先翻山越領，開創新天地的艱辛；同時喚起客家子孫的根源意識，找回客家精神的深蘊，進而發揚客家優良的傳統文化。

(中時)