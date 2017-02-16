陸委會：台商處境為難 呼籲大陸別施壓

我要評比

台企聯總會長王屏生15日在北京舉行新春聯誼餐會上對蔡政府開砲，王屏生說既然美國總統川普都願意回到一中原則，蔡總統是否也能回歸九二共識；對此，陸委會副主委邱垂正16日表示，台商在大陸發言處境為難，政府不會對個別人士表達意見。

陸委會副主委兼發言人邱垂正15日在例行記者會上表示，海基會舉辦台商三節聯誼活動，主要表達政府對台商的關心，政府會在相關場合多了解台商看法與所遭遇的問題並協助解決，希望台商踴躍參加，同時進行交流溝通；邱垂正說，也希望大陸不要將政治壓力強加於台商身上，讓台商能專注投資經營活動。

針對王屏生的說法，邱垂正僅稱台商在大陸發言處境為難，政府不會對個別人士表達意見。

(旺報)