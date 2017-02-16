型號、機型都不同 婦人偷手機竟辯：拿錯了
嘉義縣朴子派出所日前接獲羅姓被害人報案，指他在路邊擺攤賣年貨，一不留神就發現手機不見了，找半天找不到，懷疑被偷，希望警方幫忙詢問，警方調閱監視器，發現有名婦人在攤位前佯裝購物，卻趁被害人疏於注意時，把手機偷偷放到口袋裡，再若無其事離去。
因唯一線索只有店家監視器拍下的模糊背影和穿著，員警重新將案發時段監視器出入車輛進行交叉比對，並將每輛經過路口的機車以小型電腦過濾，發現一輛機車騎士穿著特徵、體型、身高相符，依據監視器拼圖索驥，找到50歲廖姓婦人涉有重嫌，通知她到案說明。
不過，婦人到案卻否認犯行，供稱因被害人的手機跟自己的一樣，當天因混亂才拿錯手機，並非意圖竊取，表示願意歸還，只求警方放她一馬，但警方現場檢視雙方手機，一眼就看出廠牌、顏色都不同，讓員警反批婦人睜眼說瞎話，將她依竊盜罪移送。
(中時)
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