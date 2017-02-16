內門區公所正式掛牌工業及服務業普查所
工業及服務業普查是政府每隔5年辦1次之基本國勢調查，內門區於本2月16日於內門區公所大門舉行揭牌典禮，正式掛牌「高雄市內門區工業及服務業普查所」，並隨即展開普查各項工作。
內門區公所表示，舉辦普查目的在於蒐集工業及服務業資源分布、生產結構、資本設備及經營概況等，作為政府推動工業及服務業建設，改善工業及服務業經營重要依據。
工業及服務業普查實地訪查工作將於今年4月15日至6月15 日全面展開，凡本區經營以下各業之廠商皆為本次普查對象。
區公所指出，普查對象工業包括礦業及土石採取業、製造業及燃氣供應業、用水供應及污染整治業、營造業。服務業包括批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、資訊及通訊傳播業、金融及保險業、不動產業、專業科學及技術服務業、支援服務業、強制性社會安全、教育服務業、醫療保健及社會工作服務業、藝術娛樂及休閒服務業、其他服務業之企業及場所單位。只要有固定營業場所及生財設備者，均為本普查範圍。
(中時)
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