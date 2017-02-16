超級富二代當街吼滾蛋 女星哭問「愛不愛我」求回頭
曾與王子合作陸劇《妻子的謊言》的大陸女星賈青，2015年認愛超級富二代秦奮，兩人交往近2年，中間一度傳出分手，日前又被拍到小倆口不知為何原因當街吵架，接著秦奮更大吼要賈青「滾蛋」，賈青則拉著男友手臂，帶著哭腔問「還愛不愛我」，彷彿瓊瑤電視劇的吵架情節，掀起陸網友熱烈討論。
30歲女星賈青日前被陸媒直擊，原本甜蜜與男友秦奮前往王思聰開設KTV約會，返回住處時卻不知為何有了爭執，秦奮一臉嚴肅自顧自地走，賈青則是像個小女人跟在後頭，試圖去拉男友手臂，還慘遭甩開，更被大吼「滾蛋」！
面對男友怒火，賈青也急了，帶著哭腔一遍遍地問「還愛不愛我」，只見男方不停搖頭，還不斷揮手，打電話要人把賈青帶走，顯然在氣頭上。不過賈青並未因為男友暴怒而離去，還是一直拉著男友手臂，直到秦奮怒氣發洩完後，情緒明顯和緩，兩人又一塊上樓回到住處。
賈青與男友比瓊瑤還瓊瑤的吵架情節，掀起陸網友熱烈討論，「女友做到這份上也厲害了」、「這是在拍戲吧」、「女人還是給自己留點尊嚴吧」、「這件事告訴我們，女人學會賺錢多麼重要！如果我有錢我就可以說，房子是我的，你給我滾！」
(中時電子報)
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