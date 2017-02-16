新豐高中學測開紅盤 頂標人數多50％
身為12年國教首屆應試生，106年大學學科能力測驗成績公布，新豐高中成績大放異彩，總級分達頂標人數比去年成長50%，前標以上人數也比去年增加1倍，其中，國、英、社會滿級分各1人，預估30人錄取繁星，3人可上台清交成。
其中，考取65級分的黃柏勳是新住民之子，幾年前，因家境而影響學業，在學校導師幫助下，住進學校宿舍，學習回復正常步調，對語言及國際事務都有興趣的他，語文、社會學科成績優良，不僅獲英語文競賽的佳績，更屢屢在學校安排的國際交流。
考取佳績，他說，會優先選擇能提供交換學生到國外大學的管道。同為新住民之子的陳宣屏同學考取57級分，配合在校百分比的好成績，也穩上台清交成政。
全校成績最高的楊承翰考取67級分，穩上台清交成政。英文滿級分，考取52級分的吳若綺一直是學校活躍人物，不僅是糾察隊，典禮司儀，唱歌，跳舞，讀書，主持，朗讀，演講，詞曲創作皆是拿手事項，可望如願以償錄取外語科系。
3年前龍崎國中畢業的陳靖光，捨南一中就讀新豐高中，學測成績達53級分的他，穩上國立大學，喜歡邏輯推演的他將會選擇數學系，靖光感謝學校成立專戶，讓他生活無虞。
陳惠珍校長除了恭喜考生，還要特別感謝高三導師與任課教師的陪伴，可見正確的策略與良好的習慣，是有效學習的關鍵。
(中時)
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