兩女嫌5秒內毒殺金正男
根據吉隆坡第二國際機場監視錄影帶，金正男13日在機場辦理登機時，遭早有預謀的兩女一前一後合力毒殺，全部過程不超過5秒。
馬來西亞《新海峽時報》今天報導，從機場出境大廳的監控畫面可以看到，兩名女子跟蹤金正男許久，下手前，選擇了金正男身邊人少的時機，一名女子先上前搭訕，另一名女子乘機在其身後下毒。
該報引述警方分析稱：整場行動經過精心策劃，過程完美。如果沒有監控錄影帶，未必能確認襲殺者。
紅星新聞網報導則指出，經由機場監控錄影帶得知，13日上午8時50分左右，案發時金正男是單獨一人在自助登機櫃檯排隊，當時他身穿深色polo上衣，突然兩名女子一前一後出現，一人由後以手臂箍頸將金正男制伏，另一人則朝他的臉部噴射不明液體，隨後便匆匆離去，全程不超過5秒。
兩名女子行動後隨即分頭離開，金正男感覺臉部不適，閉路電視的畫面拍到他曾要到廁所洗臉，但隨後似乎感到劇痛，被迫折返到一旁的亞航客服櫃檯，向女地勤人員求助。接近2月13日上午9時，金正男被帶到機場警亭，之後再到機場診所接受治療。
報導稱，至於兩名施襲的女子，其中一名女子在機場外坐計程車離開，並在過程中脫下手套，因此這顯示她是預謀犯案，還知道得戴上手套，保護自己免受中毒。
警方調查發現，二人當日坐計程車返回酒店，警察埋伏兩天後，分別於周三及周四採取逮捕行動。目前馬國警方已逮捕一名持越南護照及持印尼護照女子。
(中時電子報)
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