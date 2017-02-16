高雄部大舉辦研習 企圖打造原民專業知識殿堂

高雄市原住民族部落大學於每學期開課前辦理的教師教材教案研習，16日於高雄市立空中大學舉辦，共有35位部落大學講師及助教參與，共同學習教材設計與教案撰寫。原民會主委也是高雄市原住民族部落大學校長谷縱‧喀勒芳安期許教師，共同打造部大成為在地原住民知識領域的重要殿堂。

部大表示，這次研習邀請了高雄市立空中大學教務長、任職空大通識教育中心專任副教授高義展老師擔任授課講師，高老師已有22年豐富教學經驗，也曾在各大學院校授課，特別擅長在教育與商業經營機構人才發展，希望在這次的專業研習活動中，能夠充實教師所需之課程設計及教材研發撰寫的能力，讓善於實作卻苦於寫作的部落大學教師，能夠學習獨立完成教材教案的編撰，將原住民文化及工藝透過系統化文字紀錄方式傳承下去。

部大校長谷縱‧喀勒芳安則表示，「課程研習如同基礎工程般，是為培育更多更專業的原住民知識教育人才」，盼透過此次研習充實教師所需之課程設計及教材研發基本能力與觀念，推動教材教案文本化，去年部大曾出版《乘風破浪─阿美族移居高雄的腳蹤》一書就是最好的例子，紀錄了族人移居高雄的過程與發展，未來若族群素材更多，更能彰顯高雄族群的多元與獨特。谷縱進一步說，部大的願景就是逐步建立教材教案資料庫，定期出版專屬高雄市的原住民傳統知識刊物，讓高雄原住民文化在原鄉深耕及都市發展並被驕傲的記錄下來，進而累積成為具在地特色的原住民學門。也期望經由研習讓教師能成長茁壯，培育出種子教師，扎根孕育出更多的人才，將原住民文化、產業、傳統祭儀與部落營造等知識永續傳承，帶動優質終身學習教育。

(中時)