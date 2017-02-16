迎接世大運 場館最遲4月底完成

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2017台北世界大學運動會今年8月登場，最重要的硬體設備，各場館正如火如荼準備。台北市新建工程處表示，台北田徑場及台北市立大學天母校區詩欣館將於下月底整建完成，台北市體育局也說，整建加新建合計55座場館最遲於4月底前完工，足以因應賽事。

整建加新建合計55座場館，其中台北田徑場（含暖身場）及台北市立大學天母校區詩欣館整建工程由新工處代辦，去年9月25日開始施工，工期180日曆天，預計今年3月29日完工。

至於其他場館，台北市體育局運動設施科長吳偉銘說明，整建部分現已有38座完工，剩餘場館預計4月底完成。新建場館僅2處，分別是網球中心跟籃球館，籃球館原定去年12月完工，因發生防火漆造假事件，預計要到3月底完工，另網球中心4月就會接水電，接著舉辦測試賽，陸續驗收。

台北田徑場作為世大運開、閉幕典禮及田徑賽主要比賽及練習場地，詩欣館則作為正式跳水比賽場地，新工處說明，台北田徑場的整建內容包含增設直線跑道、更新跑道舖面與跳板、調整助跑道、沙坑、鉛球場等體育設施等；詩欣館則將是整修跳水池及調整室內空間，並於3樓增設跳水的陸上訓練場等。

新工處指出，目前兩個場地進度均有超前，連同跳水比賽場地，詩欣館均可如期如質在今年3月底前完成。

(中時)