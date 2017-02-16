因應H5N6疫情 北市加強監控

台北市動物保護處今天表示，今年2月6日花蓮縣驗出H5N6亞型禽流感案例後，北市產業發展局、衛生局、環保局等各局處立即組成「跨局處應變小組」，並同步加強人畜疫情監控、公共場域消毒、野鳥餵食取締稽查、強化養禽戶防鳥圍網及出入消毒等預防措施。北市動保處除了就禽流感監測的例行採樣外，更同時加強針對北市各養禽戶、寵物鳥街、公園綠地及家禽市場進行採樣監測，共計於去年已檢驗3021件，今年至今檢驗254件樣本，均未檢出禽流感反應。

(中時)