粄條三明治，客家創意料理大野餐

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學生參加客家天穿日野餐活動，認識客家文化。（廖素慧攝）

市長涂醒哲（右）製作粄條三明治。（廖素慧攝）

客家創意料理「粄條三明治」當野餐餐點，客家飲食融合新元素。，嘉義市政府下午在香湖公園舉辦「快樂野餐趣」輕食料理DIY活動，近千名國小學童參加，市長涂醒哲手作粄條三明治送小朋友嘗味道。

今天農曆正月20日，是客家文化俗稱的「天穿日」，也是全國客家日，市府結合母語闖關、本土母語教育成果展演，舉辦野餐活動，近千名國小學童參加，玩闖關遊戲、兌換客家美食，客家粄條、粄粽、刺殼粿展現客家飲食文化。

涂醒哲市長由東吳高職學生指導製作粄條三明治，先把2片吐司對切，第一層加入1大匙肉鬆、第二層放入板條、起司片、火腿生菜，組合成客家風味的三明治。

(中時)