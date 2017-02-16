《西遊記》爆紅因錢出走？張衛健21年後終認了
港星張衛健1996年曾演出TVB電視劇《西遊記》，以孫悟空一角爆紅，往後提到齊天大聖孫悟空，人們總會點名到張衛健的經典版本，而他當年以該劇獲得名氣後，卻不和TVB續約，轉到台灣等地發展，今(16日)他還巢宣布回TVB拍台慶戲，也認了當年離開，「的確是因續約價錢不好」。
據《on.cc東網》報導，張衛健今出席TVB台慶劇《大帥哥》記者會，談到這回返老東家，他透露全因感情二字，他在外有好成績，全要感謝「母校」，也對香港觀眾有深厚感情，許多人常熱情問他何時回港拍戲，甚至給他優待吃飲茶不用排隊，讓他想回報香港市民，最後一個原因則是為了電視台高層曾勵珍的親自邀請。
記者會最後，張衛健說如果邵逸夫仍在世，「我很想跟他說，拍完《西遊記》不續約，的確是因續約價錢不好」，這次「回家」，張衛健說：「沒計較一分一毫，希望他老人家高興、觀眾也開心，畫下完美句號。」
(中時電子報)
關鍵字：張衛健
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