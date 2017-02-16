金正男遇刺 陸避談與北韓關係是否生變

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針對北韓領導人金正恩兄長金正男遇刺身亡是否影響北京與平壤關係，中國大陸外交部發言人耿爽今天僅說，雙方是友好近鄰，有友好交往傳統，陸方將繼續關注相關事態發展。

根據中國大陸外交部官網問答實錄，耿爽下午在例行記者會被問到，中國大陸在金正男遇害後是否取消與北韓的雙邊軍事會晤。

耿爽回答，「我不掌握你提到的情況。」

至於金正男遇害是否會對中國大陸與北韓關係產生負面影響，耿爽說，中國大陸已注意到有關金正男遇害的報導，「我們對事件進展保持關注」。

他並表示，中國大陸與北韓是友好近鄰，兩國有著友好交往的傳統。

金正男生前長期在北京與澳門生活，外傳受中國大陸保護。英國廣播公司（BBC）中文網15日發表專文指出，北京與平壤至今對金正男遇刺事件反應謹慎，雙邊交流互動未出現反常跡象。

在15日的中國大陸外交部記者會上，耿爽被問到金正男妻兒是否在澳門時回答「不掌握相關情況」。但這項答覆未刊在中國大陸外交部官網的問答實錄中。1060216

(中央社)