參與WHA 陸委會籲陸對話化解分歧

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針對台灣今年參與WHA，陸委會副主委邱垂正今天說，有尊嚴的參與國際社會是台灣的權利與責任，兩岸應在國際間友善對待，陸方應透過溝通對話化解雙方分歧，避採負面作為。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回應提問時說，政府已表達將全力爭取世界衛生組織（WHO）及國際社會各方支持，期盼能再度受邀出席世界衛生大會（WHA）年會。

邱垂正表示，有尊嚴的參與國際社會是台灣的權利與責任，也是台灣民眾長期期盼。兩岸應在國際間友善對待，共同貢獻國際社會。政府呼籲中國大陸透過溝通對話化解雙方分歧，避免採取負面作為，才能保障兩岸人民權益與發展，並真正有利兩岸關係互動發展。

他提到，台灣過去幾年秉持專業、務實原則參與WHA，發揮台灣公衛實力，善盡地球公民責任，獲得國際社會肯定。台灣的參與不僅攸關全體國人健康權益，更是全球衛生防衛體系中不可或缺的一環。

對於台灣今年能否參加WHA年會，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍15日重彈舊調說，中國大陸在台灣參與國際活動方面，「原則是一貫的，作法也是一貫的」。

外交部16日上午表示，今年WHA邀請函按過去慣例約3月開始寄發，外交部除持續向WHO表達參與意願，與各部會也都有密切合作。1060216

(中央社)