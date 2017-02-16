高市單車站被砸 1週3站損失20餘萬

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高雄市公共腳踏車租賃站最近1週接連發生遭破壞案件，高市府環保局初步估計，損失約新台幣20多萬元，並已報警處理。

高雄市公共腳踏車C-Bike約有2400輛，租賃站超過200座，這幾天調撥人員巡查時發現，3租賃站的操作螢幕遭到破壞，包括2月8日高雄中學站的操作螢幕被砸，14日和15日分別是高鐵左營站和捷運鳳山國中站的操作螢幕遭毀損。

環保局表示，從現場狀況研判，歹徒犯案手法相似，都是用類似石頭的鈍器破壞觸控螢幕，初步估計，損失約20多萬元。1060216

(中央社)