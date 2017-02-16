關心弱勢家庭子女，友善關懷協會輔導班開課

東興村的課輔班開課，將打開學童的視野。(友善關懷協會提供)

台東卑南鄉東興村的弱勢家庭子女課後輔導班近期開始開班，提供國小弱勢孩童的免費數學、英文課輔、品格教育並提供點心，課輔班由台東友善關懷協會提供師資、資源，希望拉抬部落學童的學行成效不佳的現況，協會表示，課輔班希望能打開學童的一扇窗，看見自己的未來有無限可能。

友善關懷協會指出，課輔班有學童住在貨櫃屋中，由父親與年邁的爺爺扶養4個小孩，父親因為工作常不在家，爺爺也無法提供課業的協助，讓小孩對於學習越來越沒信心，因此課輔班的存在對部落非常需要。

協會指出，除了成立課輔班，協會也希望能招募社區中，有專門知識的師資可以傳授知識，一同幫助弱勢學童，並且展開物資及點心勸募。課輔班也會把社區家長拉進來，一同陪伴學童思考、成長，擴大人生視野。

(中時)