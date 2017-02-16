台灣爭取參與今年WHA 陸委會籲大陸避免負面作為
今年世界衛生大會（WHA）邀請函按過去慣例約3月開始寄發，政府已持續向世界衛生組織（WHO）表達參與意願；陸委會副主委邱垂正說，有尊嚴參與國際社會是我們的權力與責任，也是台灣人民長期企盼，呼籲大陸透過溝通對話化解分歧，避免採取負面作為。
陸委會副主委兼發言人邱垂正16日在例行記者會上表示，有關我參與世界衛生大會，政府已向WHO和國際社會等各方尋求支持，期盼能夠再度受邀出席今年的WHA。
邱垂正說，過去幾年來，我國秉持專業務實參加WHA，發揮台灣公衛實力、善盡地球公民責任，已獲國際肯定；台灣的參與不僅攸關全體國人健康權益，更是全球衛生防疫體系不可或缺的一環。
邱垂正強調，有尊嚴參與國際社會是台灣的權力與責任，也是台灣人民的長期企盼，兩岸應在國際間友善對待，共同貢獻國際社會，並呼籲大陸透過溝通對話化解雙方分歧，避免採取負面作為，保障兩岸人民權益，才真正有利兩岸良性互動發展。
(旺報)
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