大馬警官：落網2女嫌非專業殺手
據馬來西亞資深警官表示，涉嫌毒殺金正男、已落網的兩名女嫌犯並不是專業殺手，因為他們犯案後的有關行動很外行。
馬來西亞《中國報》引述該警官分析稱，兩女嫌很可能只是遭人利用或者唆使的傀儡。這名資深警官指出，單單從案情分析，就可以發現至少有幾大疑點，證明2名攻擊金正男的女子並非女特工或真正專業女殺手。
這位不願透露姓名的刑事警官說，一名專業且受過訓練的特工，不會在殺人後知道自己被警方全城通緝，還敢重回現場，結果立即在機場落網。
其次，殺手不會在殺人過程中和其他陌生人有太多接觸，此案的女嫌犯卻還自己去機場櫃檯買計程車票券，然後搭計程車離開。
「最後，真正的殺手會在犯案後迅速毀滅證據，包括犯案時的衣著和殺人器具，不過，此案的警員逮捕嫌犯後，輕易起獲她們犯案時所穿的衣服，證據確鑿。」
相關報導也指出，由於兩名女嫌犯的犯案手法外行，馬國警方指她們很可能被利用或唆使。此外，兩女只戴上手套便以毒液殺人，隨時會令自己中毒死亡。再者，案發現場遍佈閉路電視，兩女卻以真面目示人，這證明她們不專業，與情報特工或國際殺手的手法及特點不同。
馬來西亞警方政治部（情報局）總監斯里莫哈末弗西指出，警方目前是循有外國特工涉案的方向調查，當局絕對有理由相信由於死者身份特殊，不論是在幕前或幕後，就是外國特工策劃此案。他指出，除了兩名落網的女疑犯，另有嫌犯。至於被捕兩女是否屬於特工身份，或者只是被利用或僱用則有待調查。
(中時電子報)
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