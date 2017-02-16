泰豐輪胎火警案 今開協調會

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泰豐輪胎火災過後，灰燼仍堆積在現場。(桃園市議員梁為超服務處提供)

桃園市中壢區泰豐輪胎1月17日發生火警，桃園市議員梁為超16日召開泰豐輪胎火災後環境汙染改善協調會。梁為超服務處表示，因火災過後現場灰燼沒有移除，只要有風周遭民宅都會受到影響，家中都會有淡淡黑灰，令人害怕。

今天開完會後，梁為超表示，桃園市環保局即日起派員進駐，直到後續清理完成，此外環保局也會協助泰豐輪胎在1周內申請環保署核准清運計畫。現有灰燼用太空包4日內完成打包、清運計劃核准後2周清理完成、里長里民會同泰豐幹部隨時進入廠區督促清理、提供口罩、清潔劑給有需要里民、針對泰豐長期排放危害影響健康及清理狀況，適時召開第二次協調會、提供口罩、清潔劑給有需要里民、針對泰豐長期排放危害影響健康及清理狀況，適時召開第2次協調會·

(中時)