視察觀音草漯沙丘 鄭文燦將推動成立生態園區

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桃園市長鄭文燦16日視察草漯沙丘，將推動成立「草漯沙丘生態園區」(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦16日視察草漯沙丘，將推動成立「草漯沙丘生態園區」(賴佑維攝)

桃園市長鄭文燦16日下午視察觀音區草漯沙丘，鄭文燦表示，桃園海岸線上有許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等4大生態亮點，其中草漯沙丘就像是海岸線上的沙漠，還有特殊的植物及珊瑚礁生態，將推動成立「草漯沙丘生態園區」。

鄭文燦說，初步調查後，市府決定依《文化資產保存法》，循程序由「桃園市自然地景審議委員會」審議，評估是否指定為自然地景或自然紀念物，也將推動成立「草漯沙丘生態園區」，研擬推行總量管制、安排解說志工、籌組巡護隊定時巡邏，並將此地列為重要生態教育項目，讓市民有機會接近認識這片特殊的自然地景。

(中時)