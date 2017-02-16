中信金融管理學院 蟬連Cheers辦學績效最佳TOP20 大學

《天下雜誌》群創辦人殷允芃(左)親自授獎給中金院校長施光訓。(圖/中金院提供)

大學學測剛放榜，選填志願務必「做你所愛，愛你所做」！中信金融管理學院在全國 150 多所大學中，連2年贏得大學校長互評美譽，並登上 Cheers 雜誌「2017 大學辦學績效最佳 Top20」殊榮，排名已超越國立中山大學。施光訓校長表示，這是對「公益為先，助弱扶優」辦學理念最大的肯定。

中金院內的ICRT Tainan台， 是全國唯一校內專業英文電台，打造優質國際學習環境。(圖/中金院提供)

在少子化衝擊下，成立第3年的中金院創下全國唯一註冊率 100%的卓越表現，並以績優生保障就業、產業人才培育全面性結合之特色獲得大學校長肯定。中金院特別打造外語教學環境以培養國際化人才，更是全國唯一在校內設有專業英文電台 ICRT Tainan 台。

中金院課程結合 ICRT 外師推動創新的「營隊式英文」與「英文寫作輔導」方案，將新聞、音樂、娛樂等元素融入教學，學生須接受 DJ的訪問或擔任校園 DJ，參與 ICRT 節目。而學校要求學習第2外語，並協助安排美、日海外學習計劃，讓學生4年大學課程中有機會出國學習，體驗各國大學校園生活。

秉持中信金融管理學院辜仲諒創辦人「Love for Youth」教育公益理念，中金院以菁英獎學金爭取優秀學生就讀，更提供「希望助學金」，每年保留3成公益生名額，只要符合標準和條件，不僅學雜費、住宿費、膳食費4年全免，還有生活助學金及假日餐費代金，做到「學業好、照護好、就業好」三好目標。

而為達學用接軌，校方針對3系所發展特色安排一系列的專業課程，並定期安排中國信託高階主管至學校授課，讓學生能站在巨人肩膀上學習專業實務與企業文化。此外，學生於暑期有機會至中國信託國內外分子行見習，績優學生畢業前通過 9 張金融全證照及外語測驗標準，即可獲保障就業機會，協助青年順利進入職場。

除了金融專業及國際化的發展外，中信金融管理學院的通識課程也與台江國家公園合作，提供了豐富的生態環境資源，並聘請國際知名黑面琵鷺攝影大師王徵吉老師為駐校藝術家，透過老師作品讓學生認識生態，進而了解保育之重要性，從中提升藝術氣息。

校內硬體設備也相當完備，包括專業健身房、瑜珈教室、網球場、高爾夫球練習場等設施，未來更興建獨木舟遊憩區和棒球場；住宿方面學生宿舍皆擁有獨立衛浴設備，打造歐式自助學生餐廳，營造友善的校園環境。

施光訓校長強調，中信金融管理學院目前已經是 AACSB 會員，包括金融管理研究所、財金、財經法律、企管等科系都以國際標準開設專業課程，與國際名校接軌，透過「名師教學、產學合作、海外學習、保障就業」，為學生打造完善的學習環境，培育優秀的國際金融家。

(中時電子報)