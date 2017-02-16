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靜宜大學獲教育部補助學生出國研修金額全國第一

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靜宜大學獲教育部補助學生出國研修金額全國第一教學及就業與世界無縫接軌
靜宜大學透過「411遊留學計畫」，鼓勵學生出國交換學習；並歡迎國際生到靜宜學習，讓教學、就業與世界無縫接軌。（陳世宗攝）

靜宜大學面對全球化趨勢，積極推動國際教育連結，105年榮獲教育部「學海飛颺」及「學海惜珠」計畫補助出國研修金額全國第一。校長唐傳義說，靜宜透過「411遊留學計畫」，鼓勵學生出國交換學習，並歡迎國際生到靜宜學習，讓教學、就業與世界無縫接軌。

今年2月出刊的Cheers快樂工作人雜誌「最佳大學指南」，針對全國大學校院進行104學年度國際與兩岸交換學生能量調查；靜宜在「外國交換學生能量」及「赴海外交換之台灣學生能量」皆勇奪全國第五名，表現十分亮眼，其他項目亦名列前茅。

靜宜透過多元管道推動教育國際化，包括「411出國遊留學計畫」，讓學生在大學四年，至少寒暑假出國遊學1次、留學當交換生1次，成為深具國際觀全方位大學生；靜宜是全台唯一加入ISEP國際學生交換計畫學校，只需繳交靜宜學費和膳宿費就可到全世界700多所國際姊妹學校遊留學，大幅降低出國遊留學經濟負擔。

唐傳義指出，校方積極吸引各國交換學生進入靜宜，105年境外學生達2100多人，透過交流互動，建立多元文化及國際學習環境，也可達到國際化教育效果；104學年度也提供超過6400萬元各類獎助學金，與大量校內工讀機會，協助經濟弱勢學生順利就學。

「國際靜宜、世界學習！」靜宜大學國際暨兩岸事務處國際事務長楊聲勇表示，靜宜是天主教學校，長期重視國際化教育，擁有更多海外學習資源與優勢，校方積極整合多元資源打造國際交流平台；培養學生具有勇氣、能力與國際觀，順利到國外學習、實習及擴展視野，並開創未來人生新事業。

靜宜大學全國首創「類繁星」入學方案扶助弱勢學生，106學年度各系提供2至26位，全校共346個錄取名額。考生只需在校成績達前50％，憑學測成績就可提出申請，不需南北奔波面試及花錢製作備審資料；各系針對特定學科還有加重百分比計分，協助擅長特定科目學生具申請優勢。

(中時)

關鍵字：國際靜宜學生交換大學
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