遊覽車翻車 政院：徹底檢討結構性問題

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賞櫻團遊覽車翻車事故，造成33人死亡，國民黨立法院黨團要求行政院長林全進行專案報告。行政院今天表示，將針對結構性問題徹底檢討。

立法院第9屆第3會期明天開議，林全將率各部會首長赴立法院作施政報告並備質詢。由於發生賞櫻團遊覽車在國道翻車的重大死傷事件，國民黨團今天發函給立法院長蘇嘉全，要求林全對此案進行專案報告。

行政院表示，對於13日發生的遊覽車事故，將針對結構性問題徹底檢討。

行政院說，內閣團隊自去年上任後，即全面推動結構性的轉型改革，過去8個多月來，國內景氣燈號已經連續6個月綠燈、機場捷運開始試營運，「長期照顧計畫2.0」也已於今年元旦正式上路。

另外，並修正「住宅法」、勞基修正案實施一例一休、調升基本工資；「電業法」推動電業鬆綁，優先開放再生能源等綠電發展。

行政院表示，未來將致力推動各項基礎建設及改革措施，籌編跨年度的特別預算，推動以軌道、水環境、綠能、數位及地方城鄉發展亮點建設等為主軸的前瞻基礎建設。同時，完善食安管理，落實食安五環政策。1060216

(中央社)