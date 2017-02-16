防周比蒼黃河清脫產 士檢發函阻處分
士林地檢署偵辦賞櫻團翻車33死車禍案，為防涉案人脫產，今天清查蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼及友力通運負責人黃河清財產，並通知地政、銀行等，若處分財產須告知檢方。
國道5號13日晚上9時許發生嚴重車禍，現場警消指出，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑似因車速過快翻落邊坡，造成33死的大型傷亡事件。
士林地檢署今天指出，為調查肇事遊覽車的所有權及是否有租用或靠行狀況，及死亡司機康育薰與蝶戀花旅行社的僱傭關係，今天傳喚蝶戀花旅行社實際負責人周比蒼、王姓女帳務人員出庭作證，期間周比蒼還返回公司拿取帳務資料佐證自己說詞；周比蒼及女帳務訊後請回，面對媒體提問不發一語。
檢方指出，啟動相關防脫逃機制，對於昨天到庭作證的友力通運負責人黃河清及今天到庭作證的周比蒼做境管，發函移民署，若兩人出境，須向檢方通報。
為積極保障被害人家屬權益，防止周比蒼及黃河清脫產，除向公路總局建議不得將車輛過戶及繳銷牌照，也清查兩人名下財產，並發函地政、銀行、監理所等單位，他們若進行轉移或處分財產，須即時通知檢方。
此外，士林地檢署檢察長張清雲今天也已聯繫新北巿政府祕書長許育寧、台北巿長柯文哲，依法研提有關這次事件團體及保障消費者權益的民事訴訟程序。
另外，檢方今天指揮警方詢問被害人及家屬，製作筆錄，建構案發當天經過情形。1060216
(中央社)
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