國內航線 遠東航空引進新機隊

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遠東航空今天宣佈引進法國ATR72-600新機隊，今年4月觀光季開鑼投入營運，將可提升離島整體運能。

遠東航空表示，遠航在今年2月10日與Nordic Aviation Capital簽訂4架ATR72-600租賃合同意向書，第一階段將引進2架法國ATR72-600，預計今年4月中旬加入營運，新機隊加入營運後，提升離島整體運能，整體機隊機齡將更年輕化，未來在各航線調度上將更有彈性。

遠航為配合公司引進新機隊政策執行，目前已進行航務、機務、空服3大體系相關訓練，可投入執行新機飛航任務。1060216

(中央社)