被爆綁貓領補助 流浪動物協會喊冤

有網友在台大批踢踢實業坊（PTT）上爆料，有流浪動物協會綁貓換取補助，引發網友不滿。向日葵關懷流浪動物協會出面喊冤，並反駁醫生已判斷貓咪不適合街頭，才主動收留。

有網友今天在台大批踢踢實業坊（PTT）上爆料，指出今年1月台南市向日葵關懷流浪動物協會，將餵養在店裡的流浪貓帶走結紮後不還，懷疑是被刻意綁走藉此詐領補助。

對此，台南市向日葵關懷流浪動物協會受訪時強調，他們是冤枉的。向日葵流浪協會說，他們是在1月份時，在素食批發超市裡看到一隻三花貓咪，當時老闆說是野貓，但有提供水跟食物。

向日葵關懷流浪動物協會表示，經過老闆同意後，便帶貓咪去台南上揚動物醫院結紮，本來預計10天後就可以將貓咪帶回，不過貓咪後來因有中耳炎已經不適合放養，加上超市老闆拒絕將貓咪飼養在室內後，才由協會進行安置。

向日葵關懷流浪動物協會強調，他們曾經詢問過動保處，動保處的人也說由於貓咪沒有晶片因此沒有歸屬問題，才再協會安置下來。目前貓咪仍在協會安置，並進行治療當中，並有照片為證，絕非網友爆料所言，綁貓換取補助一事。

上揚動物醫院證實，向日葵流浪協會的確有帶隻三花貓來結紮，其除了有跳蚤之外，還有些呼吸道感染，耳朵化膿的中耳炎狀況，目前還有持續來醫院拿藥治療當中。

向日葵關懷流浪動物協會強調，對於網友的不實指控，絕對會採取法律行動。1060216

(中央社)