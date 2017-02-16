陸最高法院前副院長奚曉明涉貪 判無期
天津市第二中級人民法院今天宣判，中國大陸最高法院前副院長奚曉明因受賄金額達人民幣1.14億元，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，受賄財物全數上繳。
中國大陸中央電視台報導，奚曉明當庭表示服從判決，且不上訴。
法院判決指出，奚曉明1996至2015年先後擔任最高人民法院經濟審判庭副庭長、民事審判庭長、審判委員會委員、副院長期間，利用職務便利或職務和工作中形成的便利條件，為相關單位和個人在案件處理、公司上市等事項上提供幫助。
經查明，奚曉明本人及親屬、相關人員因此收受的財物，共折合人民幣1億1459萬6934元（新台幣約5.27億元）。
法院認為，奚曉明的行為構成受賄罪。但鑑於他的行為「絕大部分基於親屬接受行賄人請託」，賄款也為親屬收受使用，本人事後知情，到案後能如實供述罪行，並主動交代，「認罪悔罪，積極退贓」，且贓款贓物已全部追繳，因此依法「從輕處罰」。1060216
(中央社)
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