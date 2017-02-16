馬高無人學測滿級分 成績較往年差

106年大學學測成績今天公佈，澎湖馬公高中今年的學測成績無人滿級分，70級分以上也只有4位，成績比往年差。

今年大學學測，由於考題比往年來得難，尤其數學難度高，滿級分的考生人數創下新低，全國僅有118人滿級分。

馬公高中今年共有應屆畢業生310人參加大學學測，今天學測成績公佈，全校今年沒有滿級分，其中70級分有4人，分別是71級分的廖駿林和朱靖琪2人，70級分有許可欣和黃品睿等2人。1060216

(中央社)