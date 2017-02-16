政院擬修礦業法 原住民可免礦業權採礦
行政院會今天通過「礦業法」部分條文修正草案，增訂原住民族若為了傳統文化、祭儀、自用，並在原住民族地區採礦，可不用事先取得礦業權，免受礦業法重罰，但採礦前仍應先申請。
經濟部次長楊偉甫上午出席行政院院會後記者會，他表示，為了落實「原住民基本法」的精神，今天院會通過的「礦業法」修正草案，將送立法院審議。
楊偉甫表示，礦業法原本規定，必須依法取得礦業權跟開採範圍後才可採礦，未依法採礦可罰5年以下刑期，以及新台幣20萬元到100萬元的罰金。
楊偉甫說，為保障原住民，礦業法草案增訂，原住民在原住民地區從事非營利採礦，供傳統文化、祭儀或自用者，不用取得礦權即可開採。但仍需要先就採礦地點、數量、時間先報主管機關申請許可；若未事先申請，則可處1000元至3000元的罰鍰。1060216
(中央社)
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