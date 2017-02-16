總統盼宗教界助各方冷靜對話婚姻平權
總統府發言人黃重諺今天說，針對婚姻平權議題，總統蔡英文希望宗教界協助各界坐下來談，讓社會各方都能冷靜的對話，避免對抗，這才是解決問題的態度。
有網路媒體報導，蔡總統14日與宗教團體茶敘時提到婚姻平權議題，並說「有點訝異，沒想到（修法）衝得那麼快，還引起那麼大的波瀾」。
對此，總統府發言人黃重諺今天解釋，14日是由立法院長蘇嘉全召集國內各宗教團體領袖春節茶敘，座談當中，蔡總統廣泛聽取各界心聲，現場2個小時的時間，從社會經濟、人文教育，也有人提出婚姻平權的議題。
黃重諺轉述，蔡總統會中在結語時提到，同婚或是有關婚姻平權議題，是價值而不是利益的問題，宗教界是帶領淨化人心、帶領社會能夠更和諧的團體，她希望宗教界協助各界坐下來談，讓社會各方都能冷靜的對話，避免對抗，這才是解決問題的態度。
黃重諺強調，剛好宗教界各領袖都在，蔡總統對他們提出這樣的請求，「重點在這裡」。
媒體追問，總統有沒有說「衝太快」等語？黃重諺則表示，整件事非常清楚，總統想告訴與會宗教領袖的是，宗教界也許可以善盡社會力量，讓目前討論議題的各方能夠冷靜地坐下來、相互討論。
黃重諺也說，婚姻平權的相關法案，現在已經在國會中進行討論，相信立法院的處理能夠確保各種意見在後續的國會議程被充分討論，重點在於，整個議程能否確保這些持不同主張的人，彼此間有溝通、交換意見的機會。1060216
(中央社)
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