婦洗碗喘不過氣 竟是罹菜瓜布肺

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58歲張媽媽近2年胸悶、易喘，連洗碗、刷鍋子都喘得難受，有一次竟然洗完洗到暈倒送醫，確診「菜瓜布肺」。醫師提醒，長期乾咳、易喘，可能肺部有異，應及早就醫。

「特發性肺纖維化（IPF）」又稱為「菜瓜布肺」，台灣盛行率不高，僅千餘名確診患者，但發病後存活率低，大多數病患最終難逃呼吸衰竭死亡命運，曾被描述為「狠過癌症」的奪命疾病。

台大醫院新竹分院胸腔內科內科部主任柯政昌今天表示，菜瓜布肺是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，因不明原因導致肺泡上皮細胞遭破壞、修復結疤，反覆下來導致肺失去彈性、肺泡硬化，沒辦法正常執行換氣功能，導致缺氧，出現胸悶、乾咳。

柯政昌表示，菜瓜布肺的患者初期症狀並不明顯，且咳、胸悶的症狀又跟慢性阻塞性肺病（COPD）、心臟疾病、氣喘等疾病類似，患者容易誤判，可能跑到錯誤的科別看診，延誤治療時間。

曾有一名77歲女性患者，一直都有胸悶、咳嗽症狀，但沒有就醫，幾個月前突然喘不過氣，檢查發現下肺部已經整個白掉，緊急住院治療。

柯政昌說，菜瓜布肺多發生在55歲以上民眾，男性比女性多，約多1.5倍。分析高危險因子，可能跟抽菸習慣有關。

台大醫院胸腔科醫師王鶴健表示，菜瓜布肺造成的肺功能損害不可逆，即使經就醫治療，在台灣的平均存活期也僅0.9年。過去研究更指出，菜瓜布肺的5年存活率甚至低於國內癌症發生率榜首的大腸直腸癌。

柯政昌表示，早期發現與治療對菜瓜布肺患者很重要，如果有乾咳、走路喘、胸悶的症狀，要盡早檢查，接受專科醫師診斷，別以為是氣喘或感冒，輕忽就會很危險。

為提升民眾對菜瓜布肺的疾病意識、早期診療避免疾病惡化，台灣胸腔暨重症加護醫學會18日起，進駐全省8間家樂福賣場，展開一系列的巡迴衛教宣導活動。1060216

(中央社)