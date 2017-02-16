漆彈污損左營舊城 兩玩家到案
高市左營國定古蹟「鳳山縣舊城」城牆日前遭漆彈污損，警方查出是元宵節當天一群人玩生存遊戲造成的，已傳喚兩人到案，全案擴大偵辦。
左營警分局日前獲報「鳳山縣舊城」古蹟遭人射擊漆彈，有毀損之虞，隨後唐姓男子、李姓男子到案，兩人對於玩漆彈污損古蹟城牆表示歉意，
唐男到案坦承透過溯溪團體通訊群組討論於2月11日元宵節共同出遊，大家約好當天在左營舊城邊玩漆彈射擊遊戲，當時有8輛自小客車及1輛機車參與，共約有20人出遊，其中進行漆彈射擊遊戲人數約有10多人。
唐男說，他以為該處是軍方廢棄的碉堡及城牆，不知道是國定古蹟。漆彈槍及漆彈是由李男商借來的。
警方表示，毀損國定古蹟涉嫌違反文化資產保存法及社會秩序維護法，將陸續通知涉案行為人到案說明。依照文化資產保存法規定，毀損古蹟行為可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。1060216
(中央社)
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