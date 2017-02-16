吉普車特技打天下 王炳熙活出精釆

王炳熙的吉普車特技影片在國外受歡迎，王炳熙曾欠債且要照顧腦麻的女兒，但他不被打倒，讓人生就跟吉普車特技一樣精彩。

在南投縣集集鎮說起「吉普阿諾」無人不知、無人不曉，經常會有旅行團前往欣賞「吉普阿諾」王炳熙的吉普車特技，原本笨重的吉普車在王炳熙的操控下，靈活的在蹺蹺板上來去自如，或是用雙輪行駛，表演不僅博得滿堂彩，也讓來自國外的記者驚豔，將王炳熙的吉普車特技影片貼上臉書，讓國外網友直呼不可思議，影片貼上臉書1個月，已有千萬人次欣賞。

擅長特技表演的王炳熙人前風光，好身手也讓他曾經應電視製作人的邀請，在電視節目中表演，不過王炳熙也曾經歷過一段艱辛的日子。

被問到如何練出一身吉普車特技，王炳熙說，就是不斷的練習，過程中可能會失敗，但還是要不斷的練習，讓恐懼感消失，而王炳熙後來回到南投家鄉表演特技，但一開始生意不好，天天被錢追著跑，讓他自嘲自己是最有本錢跑路的人。

除了欠錢之外，王炳熙也曾面臨大哥等親人一一離去的打擊，不過支持王炳熙的卻是他罹患腦性痲痺的女兒，為了女兒，王炳熙告訴自己要撐下去，而王炳熙也帶著女兒騎馬以及教她唱歌，女兒的狀況也獲得改善，父女兩人都深受鼓舞，為了自己最愛的家人，一定要堅持下去。

王炳熙說，其實自己並不知道吉普車特技被外國人拍下來，是人在美國紐約的親友看到特技影片在臉書轟動通知他，他才知道有外國記者把吉普車特技影片貼上臉書，雖然吉普車特技獲得外國朋友的肯定很開心，不過他也感嘆，地方政府對吉普車特技不聞不問，無法把南投的好推廣出去。https://www.facebook.com/pg/james.deakin/videos/?ref=page_internal1060216

(中央社)