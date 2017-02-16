吉普車特技打天下 王炳熙活出精釆
王炳熙的吉普車特技影片在國外受歡迎，王炳熙曾欠債且要照顧腦麻的女兒，但他不被打倒，讓人生就跟吉普車特技一樣精彩。
在南投縣集集鎮說起「吉普阿諾」無人不知、無人不曉，經常會有旅行團前往欣賞「吉普阿諾」王炳熙的吉普車特技，原本笨重的吉普車在王炳熙的操控下，靈活的在蹺蹺板上來去自如，或是用雙輪行駛，表演不僅博得滿堂彩，也讓來自國外的記者驚豔，將王炳熙的吉普車特技影片貼上臉書，讓國外網友直呼不可思議，影片貼上臉書1個月，已有千萬人次欣賞。
擅長特技表演的王炳熙人前風光，好身手也讓他曾經應電視製作人的邀請，在電視節目中表演，不過王炳熙也曾經歷過一段艱辛的日子。
被問到如何練出一身吉普車特技，王炳熙說，就是不斷的練習，過程中可能會失敗，但還是要不斷的練習，讓恐懼感消失，而王炳熙後來回到南投家鄉表演特技，但一開始生意不好，天天被錢追著跑，讓他自嘲自己是最有本錢跑路的人。
除了欠錢之外，王炳熙也曾面臨大哥等親人一一離去的打擊，不過支持王炳熙的卻是他罹患腦性痲痺的女兒，為了女兒，王炳熙告訴自己要撐下去，而王炳熙也帶著女兒騎馬以及教她唱歌，女兒的狀況也獲得改善，父女兩人都深受鼓舞，為了自己最愛的家人，一定要堅持下去。
王炳熙說，其實自己並不知道吉普車特技被外國人拍下來，是人在美國紐約的親友看到特技影片在臉書轟動通知他，他才知道有外國記者把吉普車特技影片貼上臉書，雖然吉普車特技獲得外國朋友的肯定很開心，不過他也感嘆，地方政府對吉普車特技不聞不問，無法把南投的好推廣出去。https://www.facebook.com/pg/james.deakin/videos/?ref=page_internal1060216
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。