金正男遇刺案 印尼證實落網女嫌是公民
印尼外交部今天證實，1名在馬來西亞被捕、與北韓領導人金正恩兄長金正男遭暗殺有關的女子是印尼人。
路透社報導，外交部在聲明中說：「我們的大使館已確認馬來西亞安全當局提供的資訊，初步資料顯示，該名正在接受問話的女嫌是印尼公民。」
美聯社報導，金正男本週在馬來西亞候機時，據傳遭兩名女子以毒藥暗殺。馬來西亞警方如今逮捕兩名涉案女子。
他們說，今天被捕的女嫌持有的護照姓名為席蒂艾沙（Siti Aishah），年齡25歲，出生地在鄰近首都雅加達的萬丹省（Banten）西冷（Serang）；昨天落網的女嫌則持有越南旅行文件，文件上的名字為段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），年齡28歲。
根據印尼新聞網站Detik.com，新聞入口網站刊登1張席蒂艾沙護照身分頁的照片，與馬來西亞警方公布細節有所不同的只有姓名的拼法。「Aishah」是典型的馬來西亞拼法，而印尼通常拼為「Aisyah」。（譯者：中央社劉文瑜）1060216
(中央社)
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