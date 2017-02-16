南韓政府：金正男遺體不應交還北韓

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南韓政府官員今天說，南韓希望徹底查明北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇害事件，並認為很可能是北韓所為。在查明金正男死因前，不應將金正男遺體交還北韓。

南韓媒體報導，南韓政府官員表示，南韓正在與馬來西亞當局對此溝通，南韓有意配合馬國調查並提供幫助。

韓聯社報導，日本NHK電視台今天引述南韓政府官員的話，南韓政府應馬來西亞請求核查死者指紋，發現與金正男的一致。南韓政府此前已採集金正男的指紋。

如果此次事件證實為北韓所為，南韓政府將大力展開外交攻勢，使北韓遭到更徹底的孤立。

南韓外交部長尹炳世15日為出席二十國集團（G20）外長會議和慕尼黑安全會議啟程前往德國時透露，等馬來西亞方面的調查結果出爐後，南韓政府方面將對此進行深入分析並採取應對措施。

尹炳世表示，他認為從金正男遇害事件可判斷北韓政權性質，該事件將會引發國際社會的共同關注。

南韓多數北韓問題專家們預測，如果金正男遇害事件被證實為北韓所為，美國或加快將北韓列入支持恐怖主義國家名單，國際社會對北韓制裁力度會進一步加大，使北韓更受孤立。1060216

(中央社)