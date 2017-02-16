子女畫作表感恩 新住民媽媽點滴在心
移民署南區事務大隊台南市第二服務站今天起在站內的公共空間，展出新住民子女「畫媽媽說故事」作品，不少新住民看到孩子表達的感謝，紅著眼眶說，「一切都值得了」。
就讀國小三年級的佩宜，母親為來自越南的劉金葉；她畫中的媽媽有著大眼睛、長頭髮及開朗的笑容。文章中寫著，「期待能到媽媽的故鄉看一看，母親總是叮嚀我們多吃一點、多穿一點，自己卻因為工作早出晚歸，希望媽媽能早點回家，以後長大會好好孝順她」。
劉金葉看到孩子寫的感謝文章，欣慰的說:「這一切都值得了。」
服務站主任陳泗村表示，此次與台南市麻豆區的台灣愛延續協會，在西洋情人節當天合辦「小小情人畫媽媽說故事」活動，今天開始利用站內空間展出小朋友的作品，邀請參與的新住民前來觀賞。
陳泗村指出，對於漂洋過海隻身來台的新住民而言，家庭是生活的重心，小朋友們純真的語言是最誠摯且令人動容的。希望這個活動讓孩子更勇於表達親情，說出對母親的感謝，讓新住民在台生根，實現自我。1060216
(中央社)
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