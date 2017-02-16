新北課後接送車稽查 補習班車輛違規挨罰

新北市學幼童車聯合稽查小組今日下午於新莊區榮富國小周邊，進行課後接送車擴大聯合稽查。（新北市教育局提供）

新北市學幼童車聯合稽查小組共稽查13台車輛，其中有9台違規。（新北市教育局提供）

新北市學幼童車聯合稽查小組今日下午於新莊區榮富國小周邊，進行課後接送車擴大聯合稽查，本次共攔查13台車輛，當中有9台有安全門無法開啟、驗車不符及未核備補習班車輛等情況，其中1台補習班用車更一口氣被罰1萬2600元。

新北市教育局每年至少舉辦4次擴大聯合稽查，稽查小組成員包括教育局、警察局及交通部公路總局台北監理所。今日共有稽查4台幼兒車及9台大客車，共9台車輛違規，其中有2輛幼兒車載7歲以上國小學生，2輛超載、1輛安全門無法開啟、1輛驗車過期、1輛驗車不符，而未核備的補習班車輛也有7台，將依《稽查人員依道路交通管理處罰條例》相關規定處以罰鍰1800元至6000元不等罰鍰，並要求限期改善。

教育局表示，去年共查獲28輛違規幼童專用車輛及50輛違規補習班車輛，而補習班車輛常見違規事項為超載及未經教育局核准備查；幼童專用車常見違規樣態為超載及違規載送7歲以上學童。

(中時)