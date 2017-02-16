開學了，台東世展會發出3千萬助學金

世展會前進學校發放助學金，鼓勵學生繼續升學。(台東世展會提供)

學校開學了，為了讓弱勢學童順利上學，台東世界展望會針對台東4050位貧困學童，共發出3037萬元的助學金，讓他們不用擔心上學卻付不出學費的問題。

世展會表示，就讀高職三年級的小翱，與媽媽在台東市租房子居住，原本靠荖葉、種菜維持家計，不過媽媽罹患癌症後，讓工作只能暫停，龐大的醫療費也讓家庭經濟陷入困境，還拖欠房東房租，生活堪慮。

不過小翱在學習方面卻很有興趣，還曾考取視覺傳達設計丙級證照、參加全國技能競賽北區分區榮獲油漆裝潢職類第4名，優異的成績也持續朝國立科大的目標邁進，他平常白天上課、參加技職訓練，晚上還要到餐廳打工，但他強調，將會繼續升學、希望將來能有一份穩定的工作。

世展會說，類似小翱的案例在台東非常多，因此助學金對他們是很珍貴的資源，也要透過資助讓他們不用擔心上學的學費問題，持續唸書繼續升學。

(中時)